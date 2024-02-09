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Haberler Gündem Narkogüç-48 operasyonlarında 242 şüpheli gözaltına alındı

Narkogüç-48 operasyonlarında 242 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
Narkogüç-48 operasyonlarında 242 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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