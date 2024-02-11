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Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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