‘Muhalefet iflas bayrağını çekmiştir’

PARTİSİNİN TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete yüklendi. Bahçeli, "Ne CHP'nin ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemekte. Hepsi kendi derdine düşmüş, çıkar ve güç savaşlarıyla kendi içlerine gömülmüşler. Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir" diye konuştu.

'FOYALARI ÇIKACAK'

BAHÇELİ şöyle konuştu: "Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş, çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz. Özgür Bey, ayakkabı mağazası gibisiniz, siz de her ayağa uygun numara olduğu görülüyor. Adam yerine koyup bir bardak çay ikram etsek de kısa süre sonra seni ve zihniyetini koyduğumuz yerde bulamayacağımızın farkındayız. CHP'yi DEM'leyen DEM'lemiş, deney tüpü veya tek kullanımlık çay poşeti gibi kullanan kullanmış, kısaca çok yazık etmişlerdir. CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in, yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacak, Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimlerle kenetleyecek."

BAŞKAN Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık aradan sonra gerçekleştireceği Mısır ziyareti, bölge barış ve istikrarına önemli katkı. Ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve işbirliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarına" dedi.