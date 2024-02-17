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Haberler Gündem İki farklı organize suç örgütü çökertildi

İki farklı organize suç örgütü çökertildi

HABER MERKEZİ
İki farklı organize suç örgütü çökertildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.
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