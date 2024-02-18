‘Esaslı bir ders vereceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize ve Trabzon'da meydanları dolduran coşkulu kalabalığa konuştu. "Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok net biçimde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum, ana ocağım Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum" diye Başkan Erdoğan, "85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz. Bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki değişimi, teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler" diye konuştu.

BÜYÜK ATILIMLAR OLDU

Terörle mücadeleye de vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Siyasete kazandırdığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, 256 milyar dolara çıkardık. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolar seviyesine getirdik. İstihdamı 19 milyon kişiden aldık, 32 milyon kişiye taşıdık. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecekler. Her alanda büyük bir atılım, çok büyük bir gelişme içindeyiz" dedi.

Nice başarılara, reforma ve teknoloji atılımına imza atıldığını anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Ancak ülkemizde muhalefet anlayışı öyle bir berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz. Ülkemizde son 21 yılda pek çok şey değişti, dönüştü, kendini yeniledi ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir köklü değişim yaşanmadı. Pek istemeseler de genel başkanlık koltuğunda oturanları değiştirdiler. Hepsi gitti, hepsi dağıldı. Tabii burada asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. CHP'li kardeşlerimizin partilerine ve siyaset kurumuna dair beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz."

'YAPAY ZEKAYA SORDULAR'

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız" ifadelerinin kullandı.

'HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi. "Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan Etnospor Forumu'nu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.