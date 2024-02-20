81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-12 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

8️⃣1️⃣ İlde Son 4️⃣ gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-12" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣3️⃣7️⃣ Firari Yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/veHZWaQEDX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı." ifadesini kullandı.

Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ünün 5 yıldır, 26'sının 5-10 yıldır, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 577, dolandırıcılıktan 292, yağmadan 108, adam öldürmeden 47, cinsel suçlardan 66, narkotik suçlarından 558, terörden 33, kaçakçılık-organize suçlardan 307 kişinin bulunduğunu kaydetti.