Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: FETÖ’cüleri aklamak millete ihanet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Geçen hafta Antalya'da yaşanan su baskınlarından zarar gören vatandaşlarımızın elinden tutulacağına inanıyorum geçmiş olsun diyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Heyelan bölgesinde riskli alanların varlığı, ister istemez arama kurtarma ekiplerini zora sokmaktadır.

Üzgün olsak bile ümitsiz değiliz. Ümitlerimizi diri tutarak bölgeden gelecek müjdeli haberlere kulağımızı çevirmiş durumdayız.

MHP olarak 13 Şubat tarihinden beri maden sahasında vuku bulan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. 14 Şubat Çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini destekledik. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi kapsamında Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını isabetli olarak görüyor ve yanında duruyoruz. Hiçbir sisli noktanın bırakılmaması arzumuzdur.

ACILARIMIZ ÜZERİNDEN SİYASİ RANT YAPMAK VİCDANSIZLIKTIR

Bazı yorumcular, uzmanlar, rant devşirme peşinden koşanlar meclis araştırma komisyonu aracılığı ile dinlenmesi doğru tercih olacak. Herkes eteğindeki taşı döksün de öğrenelim.

Adeta uzaya çıkar gibi özel kıyafetler üstüne maskeler takan, siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir. Tahammül sınırlarını aşmışlardır. Bakanlığın paylaştığı açıklama ortada iken dedikodu üretmenin ahlaken tutarlı yanı var mıdır? canları kurtarma çabası sürüyorken, bunların amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek için mevzi almaktır. Bu pis bir fırsatçılıktır. Kayan toprak elbet kaldırılacaktır, peki insanlığını kaybedenler eski haline nasıl dönecektir. Karşımızda ciddi bir sorun vardır. Hesap vermeleri acil ihtiyaçtır. Dünyanın pek çok ülkesinde maden kazalarına şahit olundu.

İLİÇ'TE TEHLİKELİ BİR SIZINTI TESPİT EDİLEMEDİ

İliç'te tehlikeli bir sızıntı tespit edilmemiştir. Altın madenciliğinde kimyasallarla değerli madenlerin kazanılmasında kullanılan siyanür ve ağır metallerin olumsuz etkilerinin olduğu bilinen husustur. Firmaların her türlü tedbiri almaları istenen, zorunlu olması gerekendir. İhmaller zincirinin 13 Şubat'taki faciada payını yok saymak mümkün değildir. Tedbirlerin göz ardı edildiği çatlaklara karşı müdahalenin yapılmadığı, ikazlara karşı alanlara solisyon basılması felaketin alt yapısını hazırladığı iddiası vardır. Bilirkişi raporunu tekrar ele alması akla en uygun seçenektir. Felaketle birlikte sayın Kurum hedef tahtasına getirildi. Sayın Kurum'un bakanlığına geçilmesi sinsi bir propagandadır. İstanbul'da havlu atacak olanlar sayın Kurum'u yıpratmak için devreye girdi. Bu çabalar boşunadır. ÇED raporu veren Çevre bakanlığı değildir. Altın madeninin çevreye zarar verip vermediğini denetlemektedir. Sayın Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilecek hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun siyasi malzeme yapılması yanlıştır. Madendeki felaketin izlerini beraber sileceğiz. Fail bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Türk milletinin teveccühü ile Ankara altın çağına ulaşacak, İstanbul muradına erecektir.

Devlet millet dayanışması ile bu sıkıntılı günler aşılacaktır.

Uluslararası ilişkiler diyalog kanalları tıkanırsa bölgesel ve küresel savaşlar ortaya çıkacaktır. Esas olan değerlerle pekişmişl çıkarlara saygıdır. Dünya genelindeki belirsizliklerin artışı endişe vericidir. Farklı coğrafyalardaki krizler barış ve huzuru tehdit etmektedir. Güç mücadeleleri yumuşama yerine sertliği, diplomasi yerine dipsiz anlaşmaları körüklemektedir. Türkiye'miz fırtınalı bir ortamda yüksek öngörü, diplomasi gücü ile dikkatleri üstüne çekmektedir. Herkesin takdirini toplamaktadır. Milli güvenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik tehditler etkisiz hale getirilmektedir. Barışın tesisi için ahlak temeklli lişkiler kesintisiz mesafe almakta.

MISIR ZİYARETİ YARARLIDIR

Sayın Erdoğan'ın Mısır ziyareti önemlidir, yararlıdır. Muhalefet karalamak için nasıl dil kullanırsa kullansın zamanlama itibariyle doğru ve yerindedir. Mısır ile köklü ve ortak geçmişimiz vardır. İki ülke arasındaki ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi sevindiricidir. Muhalefetin koro halinde dün şunu demiştin çıkışı sefil bir anlayışın hezeyanıdır. Anlaşmazlıkların düğümünü çözen Türkiye zillete düşen muhalefet partilerini kıskandırmakta. Türkiye muazzam zekası ile daha çok işleri başaracak, Türkiye Yüzyılı'na inançla basacak.

İSRAİL REFAH'TAN UZAK DURMALI

Yakın diyalog İsrail zulmüne karşı da güvenlik şemsiyesidir. Netanyahu'nun ısrarla Refah'a operasyon yapacak olması savaşı sınır dışına çekecek olması diye okunmalıdır. İsrail Refah'tan kesinlikle uzak durmalıdır. İsrail'in Refah'a girmesi halinde Mısır'ın barış antlaşmasını askıya alacak olmasını, İsrail'in daha ağır bedeller ödeyecek olmasını ilan etmektedir. Uluslararası toplum kınama ile yetinmemelidir. Kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani dram bitmelidir. Başkenti doğu Kudüs olan, 67 sınırları temelinde Filistin kurulmadan orta doğuda barış hayalden ibaret kalacaktır.

Millet bu muhalefetin defterini dürecektir. PKK ile Dem'lenerek bağ kurmak, FETÖ'yle taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. CHP sadece kendi içerisinde kavgalı değil Türk milletiyle sorunludur. DEM'lenmiş CHP'nin doğrusuyla yanlışı birbirine karışmış milli menfaati kalmamıştır. Esenyurt'tan Kadıköy'e, Mersin'in ilçelerine kadar görünen budur. CHP ile DEM iç içe geçmiştir.