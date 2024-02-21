Aday listeleri YSK’ya teslim edildi

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta açıklanacak.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta açıklanacak.