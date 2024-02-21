Altun: Israil’in yalanlarını ifşa ettik

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" paneline katıldı. Altun, "İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba sarf ediyor. İsrail'in dezenformasyonlarına suçüstü yaptık, yalanlarını tek tek ifşa ettik" dedi. Altun şöyle konuştu: "Açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek zorundayız, bugün Gazze'de apaçık bir soykırım yaşanıyor, İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor. İsrail, 'soykırım' başta olmak üzere Roma Statüsü'nün suç olarak tanımladığı birçok ağır cürüm işledi, işlemeye devam ediyor."