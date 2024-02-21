  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Altun: Israil'in yalanlarını ifşa ettik

Altun: Israil'in yalanlarını ifşa ettik

HABER MERKEZİ
Altun: Israil’in yalanlarını ifşa ettik
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" paneline katıldı. Altun, "İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba sarf ediyor. İsrail'in dezenformasyonlarına suçüstü yaptık, yalanlarını tek tek ifşa ettik" dedi. Altun şöyle konuştu: "Açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek zorundayız, bugün Gazze'de apaçık bir soykırım yaşanıyor, İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor. İsrail, 'soykırım' başta olmak üzere Roma Statüsü'nün suç olarak tanımladığı birçok ağır cürüm işledi, işlemeye devam ediyor."
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA