"Ders almak yerine DEM’lenmeyi tercih ettiler"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisince Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Afyonkarahisar'da mayıs seçimlerinde yüzde 64 oy oranı yakalandığını belirten Başkan Erdoğan, "Şahsım ve Cumhur İttifakı adına Afyonkarahisar'a teşekkür borcumuz var. Yüzde 64 gibi rekor oyla destek olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"DÜNYA'YA MÜJDELİYORUZ"

31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha sandık başına gidileceğini anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Milli mücadeleyi nasıl Cumhuriyetimizle taçlandırdıysak birer yıl arayla yapılan seçimlerle Türkiye Yüzyılı'nın başladığını da tüm dünyaya müjdeliyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımlarıyla Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı sadece yükselişin değil, ülkemizi ve milletimizi zirvede, hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır."

Muhalefetle ilgili de açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri bile yok. Belediye başkan adaylarını yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, kimi emrederse vatandaşımızın karşısına onu çıkarıyorlar. Allah bunlara akıl, fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştıranlardan ne ülkeye ne de partilerine hayır gelir. Kandil'de siyaset yapanlarla iş tuttular. Ders almak yerine bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. Milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar" dedi.

"BU HESAP KİTAP İŞİDİR"

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Başkan adaylarımızı tespit ederken de böyle hareket ettik. Adaylarımızın kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyoner olmasına dikkat ettik. Belediyecilik hesap kitap işidir. Siz sandıktan şehrinize aşkla hizmete edecek adayları çıkarmaya bakın."

"YENİ MÜJDELER VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

MİLLİ Muharip uçağımız KAAN dün sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları, AKINCI'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum" dedi.