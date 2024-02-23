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Asrın felaketinde ilk ceza Şanlıurfa müteahhidine

HABER MERKEZİ
Asrın felaketinde ilk ceza Şanlıurfa müteahhidine
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasında müteahhidin apartmanın inşaatında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu dile getirdi. Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına hükmedildi.
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