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Feyza Altun’a 3 yıla kadar hapis istemi

HABER MERKEZİ
Feyza Altun’a 3 yıla kadar hapis istemi
AVUKAT Feyza Altun'un şeriat ile ilgili paylaşımları nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. 20 Şubat Salı günü savcılıkta ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
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