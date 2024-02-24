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46 ilde zehir tacirlerine Narkoçelik-2 operasyonu

HABER MERKEZİ
46 ilde zehir tacirlerine Narkoçelik-2 operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' operasyonlarında; 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 983 kilo uyuşturucu madde ile 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 46 ilde operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi.
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