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Gezeravcı: Yeni müjdeli haberler paylaşılacak

HABER MERKEZİ
Gezeravcı: Yeni müjdeli haberler paylaşılacak
TÜRKİYE'NİN ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerle buluşma programlarına devam ediyor. İnsanlı uzaya gidişin Türkiye'nin 10 uzay hedeflerinden sadece birisi olduğu söyleyen Gezeravcı, "Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak" açıklamasını yaptı. Geleceğin astronotları ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Gezeravcı, çocukluğundan beri uzaya ilgili olduğunu ama kendisini orada görmeyi hayal etmediğini fakat şimdiki neslin bunu hayal edebildiğini kaydederek, "Devletimizin güçlü iradesiyle artık Türkiye hak ettiği uzaydaki yerini almış durumda. Bundan sonrada bu yolu gelecek nesil yürüyecek" diye konuştu.
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