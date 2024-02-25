İşi gücü bırakmış kavga ediyorlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlediği mitingde konuştu. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat gecesini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun diyorum" dedi.

"ÖRNEK GÖSTERİLECEK"

GEÇEN sene mayıs ayında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'nın iradesine sahip çıkarak destan yazdığını belirten Başkan Erdoğan, "Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde yanımızda yer alacaktır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir Türkiye Yüzyılı'nın da yükselen yıldızıdır.

Sakarya ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Sizler de takip ediyorsunuz, ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça, baş başa kavga ediyor. Dün, Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil" diye konuştu.

"UMURLARINDA DEĞİL"

MUHALEFETİN durumunu anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday sürecindeki kirli pazarlıkları izledik. Öyle bir haldeler ki, dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyleydiler. Biz de 21 yıldır ülkenin kalkınması ve gelişmesi için verdiğimiz mücadele ile farkımızı gösterdik. Şimdi de ülkemizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile mahalli idarelerde de dünyanın en üst ligine çıkarmak istiyoruz. Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant paylaşımı değil işte bu vizyonu hayata geçirme iradesi ile talep ediyoruz."

GÜÇLÜ ORDU VURGUSU

TERÖRLE mücadelenin aralıksız sürdüğünü de belirten Başkan Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkalarında kimlerin olduğuna bakmadan, son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Tüm bu sürecin bize öğrettiği en önemli hakikat nedir biliyor musunuz; Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-ü salah. Yani barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır olmalısın. Türkiye ve Türk milleti olarak şayet bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak yapacağımız iş bellidir. Güçlü bir savunma sanayiine güçlü bir orduya sahip olmalıyız. Karada, denizde, havada sahip olacağız. Başka ülkeler için bunlar bir tercih olabilir ama Türkiye için her alanda güçlü olmak bir mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan tek şey bileğimizdir, kendi gücümüzdür, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir" dedi.

"BİZİM İÇİN BİR BEKA MESELESİDİR

"KAAN savaş uçağına, Anadolu Gemisi'ne, AKINCI'ya, KIZILELMA'ya, ANKA'ya, Fırtına Obüsleri'ne, Altay Tankı'na burada Sakarya'da çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir" diyen Başkan Erdoğan, "Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşayamayanlar dönüp kalplerindeki millet sevgisini bir sorgulasın" dedi.