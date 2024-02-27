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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisizleştirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

HABER MERKEZİ
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisizleştirildi

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütünün sözde sorumlusu Suriye uyruklu Emine Ahmed öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.

Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 38 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.

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