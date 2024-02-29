Devlet Bahçeli: ’Dem’lendikçe şuurlarını kaybettiler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milliyetimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir. Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milletimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir.

Hepinize müteşekkirim, hepinizden razıyım, rabbim de hepinizden razı olsun. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde gösterdiğiniz metanet, yalanlar karşısında sergilediğiniz cesaret, şuurla benimsediğiniz mensubiyet, köksüzlerin ipliğini pazara çıkaran asalet biliniz ki her türlü övgünün üstündedir. Davamız halkın, haklının, haklının ve elbet Allah davasıdır. Yüküz ağır ama inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan hayal gibi görülen ülkümüz, takip edeceğimiz yol çizgisinde kılavuzdur. 55 yıllık geçmişimizi parlak gelecekle buluşturacağız. Davasının insanı olan, basit gündemlere sıkışan değil dar kalıpları yaran arkadaşlarımızla yeni yüzyılı kucaklayacağız. Çivisi çıkmış manzaraya son derece tedbirli yaklaşarak duruşumuzu koruyacağız. MHP gündemi, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet edeceğiz. Yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok hedef var.

55 yıldır ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. İlk günkü azimle nice 55 yıllara, nice yüz yıllara milletin himmet Allah'ın hikmeti ile partimizin vasıl olacağından en ufak şüphe duymuyoruz. Varlığını ve hayat haklarını korumak isteyen milletin sürekli geleceğe bakması mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor. Ülkümüz büyük Türk milletini, ona farklılık kazandıran, tarihin derinliklerinden getirdiği dil, gönül, akıl ve vicdanda muhteşem değerleri, kutlu emanet olarak anlayıp insanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak, barış ve huzur, esenlik için ülkemizi yer yüzünün en güçlü devleti olması için çalışmaktır.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Fiyat anarşistlerine göz açtırılmamalı. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacaktır. Faiz, döviz enflasyon siperine yatıp operasyon sürdürenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye öngörülebilen, yatırımcılarına kucak açan, hukukun üstünlüğünün olduğu ülkedir. Geleceğin parlayan yıldızıdır. Türkiye'nin yükselişi hızlanacaktır. Kimse güveni zedeleyecek komploya tevessül etmemelidir. Art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Marketlerde etiketleri her gün değiştiren kim olursa olsun düzgün olamaz.

"CHP YEREL YÖNETİMLERDE İFLASTADIR"

CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. Yerel yönetimlerde acizdir, iflastadır ve itibarsızdır. CHP yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğmiştir. DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler. Muhalefet Türkiye'den çoktan uzaklaşmıştır. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır.