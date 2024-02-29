Özgür Özel’in skandallara dolu karnesi! 4 ayda Kılıçdaroğlu’nu geride bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, krizin merkezi haline geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan değişim tartışmalarıyla kurultaya giden partide, bayrak değişimi gerçekleşti. Genel başkanlık kariyerine 13 yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel geldi. Ancak yaşananlar CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini zihniyetin ise aynı kaldığı gözler önüne serdi. Değişimcilerin desteğini alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun etkisi altında kalması nedeniyle ortakları tarafından bile 'eş başkan' olarak gösterildi. Tek başına karar alamayan Özgür Özel'in partide kontrolü kaybetmesi nedeniyle skandalların ardı arkası kesilmedi.

ÖZEL'İN SKANDALLARLA DOLU KARNESİ

5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek partinin başına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 aylık görev süresi boyunca 9 skandalla gündeme geldi. Bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile otorite mücadelesine giren Özel, bir yandan da seçim iş birliği için DEM Parti'ye taviz üstüne taviz verdi. Yerel seçim aday belirleme sürecindeki torpiller ise partilileri bile isyan ettirdi. İşte Özgür Özel'in skandallarla dolu 4 aylık karnesi...

11 KASIM 2023: Kurultayda ön seçim ve tüzük kurultayı sözü vererek genel başkan seçilen Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra çark etti. 11 Kasım 2023'teki açıklamasında, "Vakit yok" diyerek tüzük kurultayını rafa kaldırdı. Ön seçime ilişkin ise "Bu her yerde doğru bir yöntem değil" sözüyle tepki topladı.

19 KASIM 2023: DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile Türkiye düşmanlığını her fırsatta haykıran sözde sanatçı Pervin Chakar'ın konserine gitti. Chakar'ın elini de öpmeyi ihmal etmeyen Özel, Türkiye gündemine oturdu.

13 ARALIK 2023: PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katıldı. Törenin ardından terör örgütü güdümündeki DEM Parti'yi ziyaret ederek seçim pazarlıklarını başlattı.

24 ARALIK 2023: Irak'ın kuzeyinde 12 Mehmetçik'in şehit düşmesi üzerine TBMM'de "teröre karşı ortak bildiri" yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bildiriye imza atarak teröre karşı tek yumruk oldu. Bildiriye DEM Parti'nin yanı sıra CHP de imza vermedi.

11 OCAK 2024: Şehit acısının yürekleri yaktığı dönemde DEM Parti'den CHP'ye ziyaret gerçekleşti. DEM heyeti, kırmızı halının da bulunduğu ana giriş kapısından genel merkeze alındı. Ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Kayyum siyasetini reddediyoruz" dedi.

13 ŞUBAT 2024: Özel, şahsi avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner'i tüm tepkilere rağmen Çankaya adayı yaptı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın da akrabası olan Güner'in başvuru bile yapmadan atanması, aday adayı olan 20'yi aşkın partiliyi isyan ettirdi.

18 ŞUBAT 2024: Partisinin yerel seçim beyannamesini açıklayan Özel, bir kez daha kayyum atamalarını hedef aldı. Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyumlara yönelik skandal suçlamalar yöneltilen beyannamede, "Bu durum yurttaşların hizmetlere erişimini zorlaştırmaktadır. Demokrasi ve adalet krizine yol açmaktadır" denildi.

19 ŞUBAT 2024: Kendi ilinde toplu protesto edilen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan geri çekmeye çalışan Özel, 1 günde 180 derece döndü. Genel merkeze gelen Savaş, "Bağımsız aday olurum" resti çekince partide telaş başladı. Hatay örgütünün de devreye girmesiyle Özel, Savaş'a söz geçiremeyerek geri adım atmak zorunda kaldı.

20 ŞUBAT 2024: YSK'ya listeler teslim edildi, DEM Parti İstanbul'daki 22 ilçede CHP'ye destek için aday çıkarmadı. CHP, Tuzla ve Eyüp ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada DEM Partilileri belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.