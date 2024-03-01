CHP DEM’lendikçe şuurunu kaybediyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti ve ardından açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli, İsrail ile Filistin arasında ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirterek "'Soykırımcı İsrail hesap vermelidir. Filistin halkının istediği adalettir, eşitliktir, bağımsızlıktır" dedi.

"YÜKSELİŞİMİZ HIZLANACAK"

Bahçeli, Cumhuriyet'in yeni yüzyılının Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk adımı, ilk hamlesi, ilk perdesi olduğuna işaret ederek, "Bu yüzyılda Türkiye yükselişini hızlandıracaktır. Bu yüzyılda sosyal ve ekonomik sorunların, terör ve bölücülük melanetinin üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır" diye konuştu.

"KARALAMA YARIŞINDALAR"

Muhalefetin Türkiye'yi karalama ve kundaklama yarışına girdiğini dile getiren Bahçeli, "Bu muhalefetin özlemi örselenmiş, sesi kısılmış, nefesi kesilmiş, takati bitmiş, tasallut altına alınmış, her yerinden yaralanmış zayıf bir Türkiye'dir. Bu muhalefetin hedefi içine kapanan, etrafına yabancılaşan, milli haklarından ve kutlu hedeflerinden vazgeçen bağımlı bir Türkiye'dir. Yerel yönetimlerde kaos ve karmaşa son bulmalıdır. Her şeyi eline yüzüne bulaştıran, adeta kriz üretim merkezine dönüşen, DEM'lendikçe şuurunu ve dengesini kaybeden CHP'nin halihazırda yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesiyle toparlanması ve düzlüğe çıkması başlıca amaç ve arzumuzdur. CHP, yerel yönetimlerde başarısızdır. CHP, yerel yönetimlerde acizdir. CHP, yerel yönetimlerde bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür" ifadelerini kullandı.