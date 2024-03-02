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Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır" dedi.

Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran kurumlarımızı, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personele kolaylıklar diliyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak vatandaşlarımıza şimdiden Allah'tan şifa diliyorum.

Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye...

Tabelalarda 'Herkesin Başkanı' ifadesi, kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru düzgün havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez.

Hayırlı olsun diyorum.

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