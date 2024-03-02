Son dakika: Başkan Erdoğan: 1 Nisan’da yeni safhaya geçiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda katılım, 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada 30 günümüz var. 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz?

Antalya, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor.

Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar ülkemize marka değeri de katıyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın birçok yerinden gelen katılımcılara, küresel meselelere nasıl baktığımızı açıklama fırsatı bulduk.

Yerel seçimler hesap verme günüdür. Biz zaten yıllardır hesap veriyoruz. Ama hesaptan kaçanlara da hesap sormaya hazır mıyız?

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte yerel seçimlerde sandıkları cumhur ittifakı oylarıyla patlatacağız.

Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Ayrıca cumhur ittifakı olarak kabine bizde. Şimdi cumhur ittifakı ve şuanda da hükmet olarak iş başında olduğumuza yerel yönetimleri de bize teslim ettiğiniz anda ülkemizi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

Antalya'nın dünya şehri vasfını her alanda güçlendirme sözümüzü inşallah yerine getireceğiz.

Siyasi hayatımız boyunca hep ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar da eninde sonunda kendi kazdıkları kuyulara düştüler. Ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki, bir türlü ıslah olmuyor, bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, ya darbecilerden, ya emperyalistlerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor. Sizler de takip ediyorsunuz, geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor? Gerçek niyetinizi saklayın diyor. Konuşmayın ki tepki almayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, gerçek yüzünüzü saklayın, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Akla bakar mısınız? Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da, riyakarlık yaparak milleti kandırın diyor. Teşkilatlarına dürüst davranın demiyor da, seçime kadar maskelerinizi takın ve sakın çıkarmayın diyor. Tabi ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude.

CHP VE DEM BELEDİYE YÖNETİMLERİNİ PAYLAŞTI

Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor. Ama niyetlerini ve taktiklerini kendi ağızlarıyla ikrar etmelerinden açıkçası biz memnuniyet duyduk. Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile DEM'lendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim DEM ile ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil onların ciğerlerini biliyor. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir.

Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz. Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye Yüzyılı ile zirveye de öyle çıkaracağız.

Gerisinde 10 yıllık zorlu bir mücadelenin, bölgesel ve küresel krizin olduğu ekonomik sıkıntılarımızın çözümünde önemli mesafeler katettik. İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken, milli gelirimiz 1,1 trilyonu ve kişi başına milli gelirimiz 13 doları aştı. Tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme iklimi sayesinde istihdamda, üretimde, ihracatta, turizmde her yıl yeni rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm bunları söylerken çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları asla görmezden gelmiyoruz. Tam tersine bu sıkıntıların çözümünün üretiminin, büyümenin, yatırımdan, çalışmaktan, kazanmaktan geçtiğini biz söylüyoruz.

Türkiye, kimi yerler gibi zahmetsiz gelir kaynaklarına sahip bir ülke değildir. Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacak, ne kazanıyorsak emeğimiz ile kazanacağız. Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyon hep birlikte bölüşeceğiz. Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, bereketli topraklarında yaz kış üretim yapmazsa sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak? Aynı durum 81 vilayetimizin tamamı için de geçerlidir. Her kim karşınıza çıkıp da hesapsız kitapsız atıp tutuyorsa, bilin ki size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizdekinden olmasına yol açacaktır. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez.