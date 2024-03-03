Atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı

ÇEŞİTLİ illerin emniyet müdürlerinin değişmesine dair karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Mersin Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Aslan'ın yerine, Kayseri'nin Emniyet Müdürü olan Kamil Karabörk getirildi.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü görevine Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın atanırken Van'ın Emniyet Müdürlüğü'ne ise Murat Mutlu getirildi. Batman Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay görevden alındı. Adıyaman İl Müdürlüğüne Hasan Bilici, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal Erdoğan, Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd Özdemir, Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah Kömürcüoğlu, Edirne İl Müdürlüğüne Harun Tohumcu, Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan Bayrak, Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa Modaoğlu görevlendirildi. İzmir İl Müdürlüğüne Sinop İl Müdürü Melih Keleş, Antalya İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Bingöl İl Müdürlüğüne, Bursa İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, İstanbul İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Denizli İl Müdürlüğüne Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Kütahya İl Müdürlüğüne Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, Uşak İl Müdürlüğüne Gümüşhane İl Müdürü Zekai İnan atandı.