Erdoğan - Aliyev kardeşliğinin jeopolitik koordinatları

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci doğum günü kutlu olsun. ALLAH UZUN VERSİN. MİLLET YOLUNDA HİZMETLERİNİN DEVAMINI NİYAZ EDİYORUZ.

Kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Helal olsun kardeşimiz Aliyev'e. Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajı candan, içten, çok anlamlı ifadeler içeriyor. Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

SİZ, AZERBAYCAN HALKININ GERÇEK DOSTSUNUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı. Aliyev, mesajında şunları kaydetti: "Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur. Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır." Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

BİR MİLLET İKİ DEVLET

CANIMIZ CİĞERİMİZ ALİYEV'İN BAŞKAN ERDOĞAN'LA KARDEŞLİĞİ TARİHE YÖN VERİYOR. İKİ LİDERİN KARDEŞLİĞİ TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİNİ İNŞA ETTİ.

Erdoğan ve Aliyev dağıtılmış Türk devletlerini bulaştırdı. Yeni dünya düzeninde güneş yeniden Asya'dan doğuyor. Türk devletler birliği 21'inci yüzyılın jeopolitiğine yön veriyor. Erdoğan Aliyev kardeşliği Kafkasya'yı canlandırıyor. İki liderin candan, içten, beraberliğinin jeopolitik koordinatlarına dikkatle bakınız. Zengezur Koridoru Azeybaycan ile Türkiye'yi birleştiriyor. Zengezur'dan geçecek demiryolları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Asya ile Avrupa'yı bağlıyor. Bakü - Tiflis - Kars demiryolu Asya Türk devletlerini ve küresel güç Çin'in bir diğer hayat şamarı. Türkiye ve Azerbaycan Gürcistan'la Karadeniz kargo sistemi kuracak. Irak Basra ile Türkiye Ovaköy Koridoru Zengezur üzerinden Azerbaycan'a uzatılacak. Kardeşlerimiz Azerbaycan Türkiye üzerinden Başka körfezine ulaşacak.

SONUÇ

Başkan Erdoğan ve Aliyev kardeşliği önümüzdeki süreçte öyle bir jeopolitik hedefe ulaşacak ki kardeşlerimiz Azerbaycan 7'nci Türk Devleti Kıbrıs Türk Devletini tanıyınca Bakü Akdeniz'le kucaklaşacak. Kardeşimiz Aliyev'e de uzun ömürler diliyoruz. GRAND PROJE. 7 DEVLET BİR MİLLET.

YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN...