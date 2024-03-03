Sibergöz operasyonlarında 146 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-23' operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden iletişime geçen şüphelilerin, sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip, vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL hesap hareketliliği bulunduğu tespit edildi.