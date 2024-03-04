Son dakika: Çanakkale’de deprem! 4.9 büyüklüğünde

Son dakika: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının 10,44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD tarafından yapılan o paylaşım...

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya: Çanakkale Yenice'de , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.