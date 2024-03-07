Son dakika: Başkan Erdoğan: 31 Mart’ta DEM müptelalarının devrini kapatalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de coşkulu kalabalığa hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mersin ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor.

Mersin'in Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

Şu an rubaa 85 bin kişi var. Mersin bir başkasın bugün. Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi.

Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz kalkınma adımları ile Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Daha bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım.

Bunlarda vizyon yok, proje yok. Hayalleri sadece kendi çıkarları ile sınırlı. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunların genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözü memleketi görmüyor. Dem'lenmekten başka bir işleri kalmıyor. Mersin'in eksikliklerini kapatmak için niyet sahibi bile değiller.

Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına. Emin olun hepsi yalan. Geçtiğimiz seçimlerde verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler. Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan karşısınız çıkıp sizden destek isteyenlere en büyük dersi vermek boynunuzun borcu değil mi? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil.