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Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi X hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan mesajında, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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