İşte kadının gücü

KAZDAĞLARI'NIN ÇALIŞKAN ARISI

İstanbul'daki tekstil işini bırakıp, 'Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı krediyle Kazdağları'nda arı çiftliği kuran 42 yaşındaki Derya Demircan, Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balını üretiyor. Arıcılık ve apiterapi eğitimi alan genç kadın, 30 bin lira hibeyle girdiği sektörde şimdi İtalya'dan Almanya'ya, Katar'dan İsviçre'ye kadar dünyanın birçok ülkesine bal gönderiyor.

'HİÇBİR İŞ ERKEK TEKELİNDE DEĞİL'

Marmara Üniversitesi'nde aldığı iktisat eğitiminin ardından İstanbul'da kurumsal şirketlerde satın alma uzmanlığı yapan Manisalı Süreyya Çalışır (31), plaza hayatını bir kalemde silip aile mesleği hayvancılığa döndü. Babasının çiftliğinin başına geçen ve gün geçtikçe işletmesini geliştiren genç kadın, "Ne hayvancılık ne sanayi ne de hizmet sektörü sadece erkek tekelinde olamaz" diyor.

HAYALİNDEKİ SERADA ÇİLEK ÜRETİYOR

Aydın'ın Söke ilçesinde 15 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra hayal ettiği çilek serasını kuran Nilgün Ünsel (45), ilçenin ilk çilek ihracatçısı olmayı başardı. Bin 300 metrekarelik serada çilek üretimi yapan ve hedefini büyüterek sektöre başka üreticiler kazandırmak isteyen Ünsel, dünyaya çilek sattığı serasında hemcinslerine de istihdam sağlıyor.