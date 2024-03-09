  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Ali Yerlikaya: 8 zehir taciri gözaltında

Bakan Ali Yerlikaya: 8 zehir taciri gözaltında

HABER MERKEZİ
Bakan Ali Yerlikaya: 8 zehir taciri gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildi."
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA