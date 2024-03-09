Bakan Ali Yerlikaya: 8 zehir taciri gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildi."