Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'In efsane isimlerinden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında öldü. Türk sinemasında hayat verdiği karakterlerle gönülleri fetheden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, oyuncunun yaşlılığa bağlı vefat ettiğini aktardı. İlk filmini 1966'da çeviren Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca tv dizilerinde oynamıştı. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya gibi rollerde başarıyla oynamıştır. Yıldızoğlu'nun cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği açıklandı.