Sevgili geliyor! Eteğinde hediyeler; hazinesinde tövbeler; istikametinde ebedi saadetler olan sevgili geliyor... Sevgili geliyor! Geçmişin cömert insanlarını görmüş, büyük sofralardaki paylaşıma ve samimi besmelelere ve şükürlere şahit olmuş sevgili geliyor...

Sevgili geliyor, her daim hoş geliyor!

14 asrı ve asırların mevsimlerini, aylarını dolaşmış ve onlarda bir ay misafir olarak kalmış, şimdi ise 2024 için geliyor...

Sevgili geliyor! Hz. Peygamberimiz'in (sav) en sabırlı, en tövbeli, en ibadetli, en şefkatli orucundan geliyor... Sevgili geliyor! Şahit olduğu: Mekke'nin fethinden, Bedir'den, Ramazanda İslam'ın yayıldığı Yemen'den, Ashab-ı suffe'den, Endülüs'ün fethinden, Enderun Usulü Teravihlerden; okunan hatimler, dualar ve zikirlerden geliyor... Kederlerden, sevinçlerden; yokluktan, varlıktan geliyor... Sevgili geliyor! Asr-ı Saadet'te bir hurmayla, bir lokmayla iftar yapmış ama şükrü ve Allah'a secdeyi, Kur'an aydınlığından aydınlanmayı, "en büyük cihat" nefisle mücadeleyi bırakmamış iman kahramanlarının yüreklerini ve onların tövbe için, dua için uzattığı ellerin avuçlarını öpmüş olarak geliyor...

Sevgili geliyor! Kahkahaları iftar topu olan eski Gazzeli çocukların sevinçlerinden öpmüş ama şimdi zulüm görmüş perişan hallerine bulut bulut gözyaşı dökmüş sevgili geliyor...

KALBİN VE RUHUN CİMRİLİĞİ

Gelen bu mübarek Ramazan-ı Şerif sevgilidir; bizi Sevenin bize gönderdiği sevgili... Seveni sevmemek; kalbin ve ruhun cimriliğidir... Verdiği her nimetle bize karşı cömert olan Allah cömertlikle, iman ve itaatle sevilmelidir... Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i Gönderen bizi öyle çok seviyor ki; saç gibi tırnak gibi uzamayan kulak ve burun vererek seviyor. Göze koruyucu olsun diye göz çukuru, göz kurumasın, dinlensin diye göz kapağı vererek seviyor... Ana rahminden beri mola vermeyen kalp ile seviyor. Allah bizi sevmeseydi ve bunlara para verilseydi, kendi imkânlarımızla almaya kalksaydık; sadece zenginlerin uzuvları olurdu ve fakirler ucube bir varlık olurdu... Şimdi bizi böyle seven Allah hiç sevilmez mi; itaat edilmez mi? İnsan sevildiğini bilmeli ki hata etmesin! Bizi yokluktan varlık âlemine; ta ruhlar âleminden beri seven Allah'a sevgimizin bir göstergesi de; geçmişteki nimetlerin yekûnuna teşekkür etmektir...

Namazla bu şükrü yapmış oluyoruz ve Ramazan ayında da bir aylık özel teşekkür yapmanın haricinde, fakirin halini anlamaya; nimetlerin kıymetini bilmeye bir fırsat yakalamış oluyoruz... Allah, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bize verilen uzuvların; aklın, ruhun ve tüm duyguların şükrünü yerine getirmeyi ve onların faturasını ödemeyi nasip etsin...

HOŞ GELSİN, HOŞ AYRILSIN

Gelsin, hoş gelsin! Bizleri kardeşlikte, merhamette tutsun; on iki ay Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlasın... O sevgili şimdiden hoş gelsin! İslam Âleminin yüreğini tek yürek, bileğini tek bilek etsin! İsrail karşısında bebekleri, çocukları; tek arzusu şehit olmak olan Filistinli yiğitleri muzaffer etsin...

Yine hoş geliyor sevgili... Yemek için yaşayanları değil, şükür için ve Allah'ı razı etmek için yaşamış olanların ulvî gayelerini şeref levhalarına yazan Ramazan hoş gelsin ve de bizden hoş ayrılsın... Orucu açlık değil, alışkanlıklardan mahrum kalmak değil, bir emirle yiyip, içip ve bir emirle bırakmakla asker gibi olduğunu gösteren itaatkârları seyrederek gelsin...

Evet, Ramazan sadece bir oruçtan ibaret değil; aynı zamanda tefekkür ayıdır. Ramazan sadece bedeni tadilata almaz, aynı zamanda ruhsal tadilat; iç dekorasyondur...Ramazan ayında Kur'an indirildi. Biz de bu ayda gönüllerimize barışı - sevgiyi; dilimize de hakikat dolu kelamı indirebiliriz... Kim bilir öyle samimi oluruz ki, tüm seneye hükümran olur; huzur olur, kurtuluş olur...

Son söz: Kıblemiz Kâbe... Teşekkürümüz namaz... İrademiz Ayasofya...

Kalbimiz Mescid-i Aksa... İmanımız "Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah" Yüreğimizde ki solgun güller ise Gazzeli şehit çocuklar ve zulüm görmüş tüm Müslümanlardır... İşte bu değerler ile birlik olamıyor isek; bu bizdeki dağınıklığı gösterir... İnşallah tüm dağınıklığımızı bu mübarek Ramazan-ı Şerif toparlar. Bizden de razı kalır sonraki nesillere örnek olacak güzellikleri aktarır...

Şimdiden hayırlı olsun; tövbesi, ibadeti; bereketi ve yardımlaşması, birbirimize sevgimiz bol olsun...