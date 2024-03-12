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Erdoğan çiftinden Ramazan ayı mesajı

HABER MERKEZİ
Erdoğan çiftinden Ramazan ayı mesajı
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan- ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, Ramazan ayı paylaşımda, "Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.
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