Silah kaçakçılarına Mercek 13 operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-13' operasyonlarında toplam 844 silah ele geçirildiğini ve 1031 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek- 13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.