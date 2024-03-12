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Silah kaçakçılarına Mercek 13 operasyonu

HABER MERKEZİ
Silah kaçakçılarına Mercek 13 operasyonu
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-13' operasyonlarında toplam 844 silah ele geçirildiğini ve 1031 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek- 13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.
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