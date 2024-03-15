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2 bin 614 firari çemberden çıkamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür “aranan şahıslara yönelik” yürütülen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını bildirdi. İzmir’de 2 firari yakayı ele verirken, suçluların tamamı adliyeye sevk edildi.

HABER MERKEZİ
2 bin 614 firari çemberden çıkamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

ADALETE TESLİM EDİLDİ

Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 2 bin 586 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 9 kişinin, "Çember- 14" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti. Bu kişilerin, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.

İZMİR'DE 2 KİŞİ YAKALANDI

İzmir'de de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, aranan zanlıları yakalamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Konak ve Gaziemir ilçelerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, uzun süredir aranan S.E. ve Y.U. adlı zanlıların bulundukları yerler tespit edildi. Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 31 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.E. ve birden fazla kişi ile yapma suçundan 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Y.U., Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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