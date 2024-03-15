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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan AK Parti Van mitinginde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Van mitinginde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "(CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Van mitinginde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van mitinginde coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, fizanda olsak bile gönlümüz Van'a düşer.

İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk. Mayıs seçimlerinde yüzde 38,5'luk oy oranı için sizlere teşekkür ediyorum.

"SİZLERİN İRADESİNİ BİR KEZ DAHA SATILIĞA ÇIKARDILAR"

Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Bugün yine aynı oyunu sergilemenin derdindeler. Gizlemeye, saklamaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar. 'Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış' mantığını devreye soktular.

Şu anda alanda 55 bin kişi var.

İŞİN İÇİNE DESTE DESTE PARA GİRDİ

Yalan üstüne yalan söyleyerek bu kirden arınamazlar

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