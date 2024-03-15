Başkan Erdoğan’dan AK Parti Van mitinginde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van mitinginde coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, fizanda olsak bile gönlümüz Van'a düşer.

İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk. Mayıs seçimlerinde yüzde 38,5'luk oy oranı için sizlere teşekkür ediyorum.

"SİZLERİN İRADESİNİ BİR KEZ DAHA SATILIĞA ÇIKARDILAR"

Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Bugün yine aynı oyunu sergilemenin derdindeler. Gizlemeye, saklamaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar. 'Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış' mantığını devreye soktular.

Şu anda alanda 55 bin kişi var.

İŞİN İÇİNE DESTE DESTE PARA GİRDİ

Yalan üstüne yalan söyleyerek bu kirden arınamazlar