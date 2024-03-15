Son dakika: Başkan Erdoğan Hakkari’de! Önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Hakkarili kardeşlerimizi çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizi özlemiş. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Orada da bambaşka bir coşku vardı.

Doğu - Batı, Kuzey - Güney demeden ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyoruz. 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Attığımız her adımı ya CHP ya da bölücü terör örgütü engellemeye çalıştı. Nice badireyi aşarak bugünlere geldik.

31 Mart'ta esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik.

Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 2 bin kardeşimizi toplum yararı kalkınma programı kapsamında istihdam edeceğiz.