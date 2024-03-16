Stoltenberg’den Türk savunma sanayiine övgü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'çok değerli bir müttefik' olarak nitelediği Türkiye'nin İttifak'a savunma sanayisi alanında sunduğu katkıya dikkati çekerek, "Türk hükumetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Stoltenberg şöyle konuştu: "Türkiye, önemli ve çok değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye, ortak güvenliğimize, ortak savunmamıza pek çok farklı şekilde katkıda bulundu. Türkiye, İttifak'ın en büyük 2'nci ordusuna, iyi eğitimli ve donanımlı askeri güçlere sahiptir."