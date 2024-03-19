Başkan Erdoğan’dan güzel haber: Bayram tatili 9 güne çıktı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Arnavutköy- İstanbul metrosunu açtık. Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağını 362 kilometreye çıkardık.

Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimizin ötekileştirildiğini, nefret objesi haline getirildiğini görüyoruz. Bu asla kabul edilemez.

İZMİR'DE YAŞANAN OLAY

İzmir'de geçen ay yaşanan hadise taksicilerin nasıl evlerine ekmek götürmeye çalıştığını göstermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan haberler medyaya yansıdı. Bazı örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşimin ötekileştirildiğini ve nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Taksiciyi öldüren hesabını verdi.

"DOLMUŞ VE MİNİBÜS ESNAFIMIZIN PLAKALARA DAİR MÜLKİYET SORUNU GİDERECEĞİZ"

Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkasına yıkmak değil bunlara çözüm üretmektir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför kardeşlerim herkesten çok etkileniyor. Şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırmada dünyada parmakla gösterir hale getirdik. Otoyol uzunluğunu 3 bin 726 km'ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 774 km'ye, karayolu tünel sayımızı 495 adede çıkararak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalara dair mülkiyet sorununa dair sorunları gidereceğiz. aynı düzenlemede halk otobüsü esnafımızın faaliyetlerine devam edebilme haklarını korumaya alacağız. Bakanlığımız mevzuat hazırlığını yaptı, seçimden sonra parlamentonun takdirine sunuyoruz.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.