‘Çetinler’ suç örgütüne baskın: 109 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan 'Mahzen-15' operasyonlarında içlerinde elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de bulunduğu 'Çetinler' suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilo eroin 2 kilo metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve yüklü miktarda TL'ye el koyuldu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.