"Bozdoğan-15" operasyonlarında 24 DEAŞ zanlısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-15" operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb