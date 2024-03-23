"Bozdoğan-15" operasyonlarında 24 DEAŞ zanlısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-15" operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024
Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray,
Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, operasyonlara ilişkin video görüntülerine de yer verildi.