Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’nde yüz binlere hitap edecek! Hangi müjdeler verilecek?

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da seçim mitingi düzenleyecek.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde İstanbullularla bir araya gelecek.Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı bu büyük etkinlik, AK Parti'nin seçim kampanyasının merkezinde yer alıyor.İstanbul'da siyasi atmosferi hareketlendirecek bu miting ile AK Parti İstanbul'da gövde gösteri yapacak.

İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ, HAZIRIZ KARARLIYIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

MURAT KURUM'DAN DAVET

İBB Başkan adayı Kurum, İstanbulluları "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet etti:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.