BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray mitinginde halka hitap etti. "Biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda gayet olumlu neticeler alıyoruz. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük" dedi.

'MİLLETİMİZİN DESTEĞİ'

"DAHA çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar sandıkta milletimizin önüne çıktığımız 17 sınamanın her birinde seçimin konusunun yanı sıra işte bu vizyona da destek istedik. İnşallah 31 Mart'ta da böyle olacak ve biz 18'inci defa milletimizden destek alacağız. Bunun için Pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız hem de sandığa sıkı sıkıya sahip çıkacağız " diye konuştu.