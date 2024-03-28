Başkan Erdoğan’dan Bursa’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığındaki yüzde 55 desteğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün Bursa'da katılım, 90 bin. Durmak yok, yola devam. Pazar günü inşallah sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Bursa'yla birlikte Türkiye Yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla işi olmaz. Çünkü Bursa emeğin alın terinin şehridir. Bursa yatırıma bakar, esere bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolcuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Bursa TOGG başta olmak üzere prestij eserlerine öncelik yapıyor. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Ramazan'ın bayramı gelmeden, inşallah 31 Mart'ta milli irade bayramına kavuşacağız. Artık sonuna doğru yaklaşmaya başladığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim'den bize bayrama da ulaştırmasını temenni ediyorum.

Bursa sadece sahip olduğu maddi imkanların değil, özgürlüğün de kıymetini çok iyi bilir. Çanakkale'de en büyük desteği verenlerden biri de Bursa'dır.