Altun: 31 Mart önemli bir kilometre taşı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medyasında geniş yer bulan "Türkiye'de Mahalli İdareler Seçimleri" makalesi, başta birçok gazete ve internet sitesinde yayımlandı.

DEMOKRATİK OLGUNLUK

MAKALESİNDE, Türkiye'nin, 1946'da çok partili hayata geçmesinden bu yana düzenli, adil ve şeffaf seçimlerin yapıldığı ülkelerin başında geldiğini belirten Altun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi ihdas edilen kurumlar vasıtasıyla Türkiye'deki seçimlerin bağımsız yargıçlar nezaretinde gerçekleştiğini kaydetti. Altun, seçim sandığına güven konusunda Türkiye'nin gelişmiş bir siyasal kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin demokratik değerlere bağlılığı ve yerel yönetimlere dair yenilikçi vizyonunu öne çıkaran 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, ulusal ve uluslararası alanda büyük bir önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu seçim sürecinde güvenli ve adil şartlarda yapılan kampanyalar, yerel yönetimlere gösterilen ehemmiyet açısından Türkiye'nin bölgede önde gelen demokratik olgunluğa sahip ülkelerden biri olduğunun nişanesidir" dedi.