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FETÖ’ye büyük kıskaç: 70 gözaltı

HABER MERKEZİ
FETÖ’ye büyük kıskaç: 70 gözaltı
20 ilde FETÖ'ye yönelik son bir haftada düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirten Yerlikaya, 70 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi. Yerlikaya, "Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" dedi.
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