Başkan Erdoğan Ankara’ya hareket etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

Erdoğan, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek.

ŞİMDİ SANDIKLARA, OYLARA SAHİP ÇIKMA VAKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."