İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte büyükşehirlerin oy oranları...

Son dakika seçim haberleri... Yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Peki büyükşehirlerde son durum ne? Hangi ilde hangi aday önde? Yerel seçim sonuçlarına dair il il, ilçe ilce son dakika verilerine yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 anlık seçim sonuçları...

SANDIKLAR KAPANDI SAYIM BAŞLADI

Saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de sandıklar kapandı ve oy sayma işlemine geçildi. 30 büyükşehirin seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

61 MİLYON SEÇMEN

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

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