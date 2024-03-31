  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte büyükşehirlerin oy oranları...

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte büyükşehirlerin oy oranları...

Son dakika haberleri... Yerel seçim sonuçlarına dair son dakika verileri araştırılıyor. Hangi ilde hangi aday önde? Büyükşehirlerde son durum ne? soruları merak ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'da seçim sonuçları belli oldu mu? İşte 31 Mart 2024 büyükşehirlerin yerel seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte büyükşehirlerin oy oranları...

Son dakika seçim haberleri... Yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Peki büyükşehirlerde son durum ne? Hangi ilde hangi aday önde? Yerel seçim sonuçlarına dair il il, ilçe ilce son dakika verilerine yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 anlık seçim sonuçları...

SANDIKLAR KAPANDI SAYIM BAŞLADI

Saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de sandıklar kapandı ve oy sayma işlemine geçildi. 30 büyükşehirin seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

61 MİLYON SEÇMEN

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA