Mercek-15 operasyonunda 68 şahıs gözaltında

EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde Polis ve Jandarma ekipleri tarafından aralarında İzmir'in de bulunduğu 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-15" operasyonlarında 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 750 silah ele geçirildi. İzmir'de de 61 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi, 60 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mercek-15 operasyonlarında 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi" dedi.