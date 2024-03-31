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MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

HABER MERKEZİ
MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Oy verme işlemini gerçekleştiren Bahçeli, kameralar karşısında pusulasını sandığa attı. Genel Başkan Bahçeli'yi oy kullandığı okulda çok sayıda partili karşıladı.

YENİ YÜZYILIN İLK SEÇİMİ

"Yeni yüzyılda mahalli idareler seçimleri olarak ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bütün parti siyasilerimize, onların değerli günlerine başarılar diliyoruz. Seçimlerin milletimiz için, devletimiz için hayırlara bayram olmasını diliyoruz. Umarım çok daha güzel günler çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize , sağlıklar diliyorum" hayatını kullandı. Bahçeli, seçim sonucunun MHP Genel Merkezi'nden takip edileceğini belirtti.

Bahçeli, 17 Mart'ta yapılan MHP Olağan Kongresi'ne de kolu ayrılmış şekilde katılmış ve partiden, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur" açıklaması yapılmıştı.

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