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AK Parti MYK toplandı! Seçim sonuçları analiz edilecek

Son dakika haberi...MYK toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.

HABER MERKEZİ
AK Parti MYK toplandı! Seçim sonuçları analiz edilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Kritik toplantıda seçim sonuçları analiz edilecek, oy kayıplarının sebepleri masaya yatırılacak. En çok ve en az oy alınan yerler tespit edilecek, oy kayıplarının nedenleri araştırılacak. Seçmenin mesajları değerlendirilecek. AK Parti, 31 Mart sonrası yeni yol haritasını belirleyecek.

SEÇİM İŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIKLARI SUNUM YAPACAK

MYK toplantısında seçim işleri ve yerel yönetimler başkanlıklarının kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kazanılan ve kaybedilen belediyeler, oy değişimleri detaylarıyla incelenecek. Yerel yönetimler başkanlığı ise adaylar ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunacak. Bu kapsamda atılabilecek adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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